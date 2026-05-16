दिग्विजय सरकार में हिन्दू पूजा पर लगी थी रोक, अब मिला न्याय: भोज उत्सव समिति

यह बात शनिवार को भोज उत्सव समिति के सदस्य अशोक कुमार जैन ने मीडिया से कही। उन्होंने कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें 'भोजशाला-कमाल मौला परिसर' को एक मंदिर घोषित किया गया। जैन ने कहा कि उनकी पुरानी लड़ाई आखिरकार रंग लाई है। अब हिन्दू समुदाय से आगे आकर पूजा करने का भी आग्रह जैन ने किया। शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में हिन्दू समाज के लोग भोजशाला पहुंचे और उन्होंने उस स्थान की पूजा-अर्चना की, जिस स्थान पर सरस्वती की मूर्ति रखी जाएगी। हालांकि उनका तेल चित्र लेकर पहुंचे कुछ लोगों को यह अनुमति नहीं दी गई, उन्हें कोर्ट के फैसले की कापी देखने के बाद ही अनुमति देने को कहा गया।