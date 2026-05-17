धार भोजशाला मंदिर में विराजित हुई मां वाग्देवी, आज दिनभर चलेगा हवन-पूजन

Dhar Bhojshala Temple :मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में आज मां वाग्देवी का प्रतीकात्मक स्वरूप चित्र के साथ स्थापित कर दिया गया है। सुबह साढ़े 6 बजे मां के चित्र के साथ भोज उत्स्व समिति के सदस्यों दुवारा मां को ससम्मान गर्भग्रह में स्थापित किया है। सुबह से ही ढोल - ताशे बजाते हुए सकल हिंदु समाज जनों में भोजशाला के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने खुशी में झूमते हुए नृत्य किया।