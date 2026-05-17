एमपी में 120 दिन में लोगों से ठगे गए 137 करोड़, आप भी ठगी के इन 5 तरीकों से रहे सतर्क

Cyber Fraud :मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, अब ये राज्य फाइनेंशियल फ्रॉड का गढ़ बन चुका है। स्टेट साइबर सेल के 2026 के शुरुआती 4 महीनों के आंकड़े इसका खुलासा कर रहे हैं। जनवरी से अप्रैल तक यानी सिर्फ 120 दिनों के भीतर ही प्रदेश में 26 हजार से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें प्रदेश के लोगों की जेब से करीब 137 करोड़ रुपए पर ठगों ने हाथ साफ कर दिए हैं। यानी पूरे साल में फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों का आकलन करें तो ये आंकड़ा एक लाख छूने के आसार हैं।