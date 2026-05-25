भोजशाला में पहली बार CM मोहन यादव ने की पूजा, मां वाग्देवी के दर्शन के बाद किए बड़े ऐलान

सीएम मोहन यादव ने मोती बाग चौक पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोजशाला मालवा की धरोहर है। उन्होंने कहा कि राजा भोज की परंपरा, विद्या और संस्कृति को दुनिया में नई पहचान दिलाने का समय आ गया है। धार का गौरव अब नई ऊचाइयों तक जाने वाला है। सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित करने के दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भोजशाला परिसर को भव्य तरीके से विकसित कराने के साथ यहां 'सरस्वती लोक' का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ उन्होंने धार में राजा भोज संस्थान के निर्माण की भी घोषणा की।