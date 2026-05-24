BJP सांसद की पत्नी के पोस्ट से मचा सियासी बवाल, अब दी सफाई, कहा- गलत नजरिए से पेश किया

BJP MP wife post: मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा सांसद की पत्नी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। भाजपा सांसद और एमपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। यह पोस्ट जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। वहीं, अब रविवार को स्तुति मिश्रा ने अपने पोस्ट को लेकर सफाई दी है जिसमे उन्होंने कि- मेरी पोस्ट सभी के लिए एक आगामी समस्या के विषय में चेतावनी थी, इसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने अपनी सफाई में लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने वाले आवाहन का भी उल्लेख किया।