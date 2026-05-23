‘EMI पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल’, भाजपा सांसद की पत्नी का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

बता दें कि, साल 2022 में भी स्तुति शर्मा (Stuti Sharma) अपने एक ट्विटर (अब एक्स) पोस्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थी। उन्होंने 16 अप्रैल 2022 को एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि- 'मुझे रात को दवाई की जरूरत थी और सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं. रात 11:30 बजे एक मुस्लिम की मेडिकल दुकान खुली हुई थी। ड्राइवर और मैं उस दुकान पर पहुंचे और दवाई खरीदी। उसने कहा कि 'दीदी इस वाली दवाई से नींद ज्यादा आती है कम ड्राप दीजिएगा। वह कितना केयरिंग था। वह मुस्लिम था।' इस पोस्ट को लेकर फिर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उनकी पोस्ट को टैग कर लिखा था- 'केमिस्ट का धर्म था लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता।' इसके बाद डॉक्टर स्तुति मिश्रा काफी देर तक ट्रोल होती रहीं, फिर आखिरकार अपना उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा।