23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा शर्मा की मौत का राज खोलेगा पति समर्थ ! कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने भोपाल कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

May 23, 2026

twisha sharma case

twisha sharma case

Twisha Sharma Husband Samarth Singh: भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को पुलिस ने भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी समर्थ को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि ट्विशा की मौत का सच सबके सामने आएगा। शुक्रवार को जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर वहां से भोपाल पुलिस टीम आरोपी को अपने साथ भोपाल लेकर आई। शनिवार को कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी समर्थ का जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया और फिर सीधे पुलिस उसे कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट के मेन गेट पर मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस आरोपी समर्थ को कोर्ट के पीछे के गेट से अंदर ले गई जिसके कारण कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

देखें वीडियो-

छुपकर अंधेरे में कोर्ट रूम में बैठा था पति

इससे पहले शुक्रवार को आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था हालांकि वहां कोर्ट ने उसे ये कहते हुए वापस लौटा दिया था कि भोपाल कोर्ट में या फिर जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करे, इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पीड़ित पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि रिटायर्ड जज के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर समर्थ सिंह अंधेरे में, सारी लाइटें बंद करके, मास्क पहनकर आराम से बैठा हुआ था। जज अपनी सीट पर नहीं थे। वहां तीन क्लर्क मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि किस अधिकार से उन्होंने उसे वहां बिठा रखा है तो उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही समर्थ सिंह ने मुझे देखा, वह वहां से भाग गया। उसके वकीलों ने मुझे धक्का दिया… मुझे नहीं पता कि पुलिस वहां आई थी या नहीं।'

12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

31 वर्षीय ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर, 2025 में शादी डॉट कॉम के जरिए ट्विशा की शादी भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। 12 मई की रात ट्विशा नोएडा में रहने वाली अपनी मां और अन्य परिजनों से बात कर बता रही थी कि उसे टार्चर किया जा रहा है। नौकरी छोड़ने के कारण नाकारा कहा जा रहा है। मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद ही उसका फोन कट गया और दो घंटे बाद सास गिरिबाला सिंह ने मायके वालों को फोन कर बताया कि ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ट्विशा के मायके वालों ने पति व ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

‘ट्विशा शर्मा के खाते में ट्रांसफर किए थे 7 लाख से ज्यादा रुपये’, पति समर्थ सिंह का दावा
भोपाल
twisha sharma samarth singh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 04:33 pm

Published on:

23 May 2026 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा की मौत का राज खोलेगा पति समर्थ ! कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर की चमक में थक गई ‘गौरैया मां’, ओवरटाइम कर रही, अकेले लड़ रही अस्तित्व की जंग

House Sparrow Survival Struggle
भोपाल

Twisha Sharma Case: ‘पति समर्थ ने नहीं किया सरेंडर’, भोपाल पुलिस का चौंकाने वाला बयान

Twisha Sharma Case Husband Samarth did not surrender Bhopal Police shocking claim
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़! AIIMS दिल्ली के 4 डॉक्टर करेंगे दोबारा पोस्टमार्टम

Twisha Sharma postmortem
भोपाल

ट्विशा शर्मा की मौत जिस स्पाट पर हुई, सामने आई उसकी पहली तस्वीर

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: सामने आएगी मौत की हकीकत! समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस का बड़ा बयान

Bhopal Police Statement Regarding the Accused Samarth Singh in the Twisha Sharma Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.