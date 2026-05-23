ट्विशा शर्मा की मौत का राज खोलेगा पति समर्थ ! कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

twisha sharma case
Twisha Sharma Husband Samarth Singh: भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को पुलिस ने भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी समर्थ को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि ट्विशा की मौत का सच सबके सामने आएगा। शुक्रवार को जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर वहां से भोपाल पुलिस टीम आरोपी को अपने साथ भोपाल लेकर आई। शनिवार को कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी समर्थ का जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया और फिर सीधे पुलिस उसे कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट के मेन गेट पर मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस आरोपी समर्थ को कोर्ट के पीछे के गेट से अंदर ले गई जिसके कारण कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।
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इससे पहले शुक्रवार को आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था हालांकि वहां कोर्ट ने उसे ये कहते हुए वापस लौटा दिया था कि भोपाल कोर्ट में या फिर जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करे, इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पीड़ित पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि रिटायर्ड जज के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर समर्थ सिंह अंधेरे में, सारी लाइटें बंद करके, मास्क पहनकर आराम से बैठा हुआ था। जज अपनी सीट पर नहीं थे। वहां तीन क्लर्क मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि किस अधिकार से उन्होंने उसे वहां बिठा रखा है तो उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही समर्थ सिंह ने मुझे देखा, वह वहां से भाग गया। उसके वकीलों ने मुझे धक्का दिया… मुझे नहीं पता कि पुलिस वहां आई थी या नहीं।'
31 वर्षीय ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर, 2025 में शादी डॉट कॉम के जरिए ट्विशा की शादी भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। 12 मई की रात ट्विशा नोएडा में रहने वाली अपनी मां और अन्य परिजनों से बात कर बता रही थी कि उसे टार्चर किया जा रहा है। नौकरी छोड़ने के कारण नाकारा कहा जा रहा है। मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद ही उसका फोन कट गया और दो घंटे बाद सास गिरिबाला सिंह ने मायके वालों को फोन कर बताया कि ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ट्विशा के मायके वालों ने पति व ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
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