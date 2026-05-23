ट्विशा शर्मा की मौत का राज खोलेगा पति समर्थ ! कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

Twisha Sharma Husband Samarth Singh: भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को पुलिस ने भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी समर्थ को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि ट्विशा की मौत का सच सबके सामने आएगा। शुक्रवार को जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर वहां से भोपाल पुलिस टीम आरोपी को अपने साथ भोपाल लेकर आई। शनिवार को कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी समर्थ का जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया और फिर सीधे पुलिस उसे कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट के मेन गेट पर मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस आरोपी समर्थ को कोर्ट के पीछे के गेट से अंदर ले गई जिसके कारण कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।