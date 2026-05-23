चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी AIIMS टीम, रविवार को होगा ट्विशा का री-पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा केस में पिछले कुछ दिनों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमास्टम कराने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद AIIMS दिल्ली के डायरेक्टर को ही बोर्ड गठित करने का अधिकार दे दिया था। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक हमें रविवार को मध्यप्रदेश की सरकार के अधिकारियों से पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध और आदेश मिला है।