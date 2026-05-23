23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी AIIMS टीम, रविवार को होगा ट्विशा का री-पोस्टमार्टम

Twisha Sharma postmortem- ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में एम्स दिल्ली के चार डाक्टरों की टीम रविवार को भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी...। देखें विस्तार से...।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

May 23, 2026

Twisha Sharma postmortem

शनिवार शाम को चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी एम्स दिल्ली की टीम। फोटो-पत्रिका

Twisha Sharma case: ट्विशा शर्मा केस में दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी तेज हो गई है। शनिवार शाम को दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम विशेष चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचने वाली है। एम्स के4 सीनियर डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाया है जो ऑटोप्सी करेगी।

ट्विशा शर्मा केस में पिछले कुछ दिनों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमास्टम कराने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद AIIMS दिल्ली के डायरेक्टर को ही बोर्ड गठित करने का अधिकार दे दिया था। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक हमें रविवार को मध्यप्रदेश की सरकार के अधिकारियों से पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध और आदेश मिला है।

AIIMS के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डाक्टर सुधीर गुप्ता ने डायरेक्टर की मंजूरी से दिल्ली के 4 सीनियर डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है। यह भोपाल एम्स पहुंचकर ऑटोप्सी करेगा। दिल्ली एम्स के डाक्टरों की टीम शनिवार शाम 6 बजे मध्यप्रदेश राज्य के चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंच रही है। यह टीम रविवार को एम्स भोपाल पहुंचकर पोस्टमार्टम करेगी।

ये भी पढ़ें

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के परिवार ने मांगे 40 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के CDR
भोपाल
Twisha Sharma Death Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 04:07 pm

Published on:

23 May 2026 04:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी AIIMS टीम, रविवार को होगा ट्विशा का री-पोस्टमार्टम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा शर्मा की मौत जिस स्पाट पर हुई, सामने आई उसकी पहली तस्वीर

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: सामने आएगी मौत की हकीकत! समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस का बड़ा बयान

Bhopal Police Statement Regarding the Accused Samarth Singh in the Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: गिरफ़्तारी से बचने पति समर्थ सिंह ने आजमाया हर पैंतरा, नहीं चली कोई चाल

Husband Samarth Singh Tried Every Tactic to Evade Arrest in the Twisha Sharma Case
भोपाल

समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी थोड़ी देर में, 7 दिन रिमांड पर ले सकती है भोपाल पुलिस

Samarth Singh appearance in bhopal district court shortly
भोपाल

एमपी में भीषण गर्मी, 42 जिलों में लू का अलर्ट, नौगांव-खजुराहो प्रदेश के सबसे गर्म शहर

MP Heatwave Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.