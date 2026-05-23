चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी AIIMS टीम, रविवार को होगा ट्विशा का री-पोस्टमार्टम

शनिवार शाम को चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचेगी एम्स दिल्ली की टीम। फोटो-पत्रिका
Twisha Sharma case: ट्विशा शर्मा केस में दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी तेज हो गई है। शनिवार शाम को दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम विशेष चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंचने वाली है। एम्स के4 सीनियर डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाया है जो ऑटोप्सी करेगी।
ट्विशा शर्मा केस में पिछले कुछ दिनों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमास्टम कराने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद AIIMS दिल्ली के डायरेक्टर को ही बोर्ड गठित करने का अधिकार दे दिया था। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक हमें रविवार को मध्यप्रदेश की सरकार के अधिकारियों से पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध और आदेश मिला है।
AIIMS के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डाक्टर सुधीर गुप्ता ने डायरेक्टर की मंजूरी से दिल्ली के 4 सीनियर डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है। यह भोपाल एम्स पहुंचकर ऑटोप्सी करेगा। दिल्ली एम्स के डाक्टरों की टीम शनिवार शाम 6 बजे मध्यप्रदेश राज्य के चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंच रही है। यह टीम रविवार को एम्स भोपाल पहुंचकर पोस्टमार्टम करेगी।
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