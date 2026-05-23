ट्विशा शर्मा की मौत जिस स्पाट पर हुई, सामने आई उसकी पहली तस्वीर

बताया जा रहा है कि, छत की वो जगह है, जहां 12 मई को कथित तौर पर 33 वर्षीय ट्विशा की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। घटना ने एक हाई-प्रोफ़ाइल जांच को जन्म दिया, जो अब कथित तौर पर दहेज से जुड़ी मौत के मामले में बदल गया है। माना जा रहा है कि, सामने आई तस्वीर में कुछ ऐसे संकेत भी हैं, जिनके आधार पर जांच टीम नए एंगल से मामले की पड़ताल में जुट गई है। केस से जुड़े कई लोगों को आईडेंटिफाई कर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं, इस नई तस्वीर के सामने आने के बाद कई नए सवाल खड़े हुए हैं, जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, सभी पहलुओं का बारीकी से परखा जा रहा है। सच क्या है, जल्द लोगों के सामने होगा।