AIIMS से लेकर कोर्ट तक हलचल तेज, समर्थ सिंह को 7 दिन रिमांड पर ले सकती है भोपाल पुलिस

भोपाल पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए कि उन्होंने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को तीन नोटिस भेजे हैं, उनके वकील ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि, आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हो सकता। जब हमने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, तो उसके खिलाफ एक कैंसलेशन अर्जी दायर की गई। चूंकि दूसरी पार्टी को सुने बिना कैंसलेशन को मंजूरी नहीं दी जा सकती, इसलिए कोर्ट ने हमें पेश होने के लिए एक नोटिस भेजा था। जाहिर है, वह नोटिस हमें देने के लिए पुलिस ही यहां आएगी।