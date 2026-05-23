ट्विशा शर्मा केस: गिरफ़्तारी से बचने पति समर्थ सिंह ने आजमाया हर पैंतरा, नहीं चली कोई चाल

Twisha Sharma Case - बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसे जबलपुर से देर रात 1:56 बजे कटारा हिल्स थाना लेकर आया गया। आरोपी समर्थ सिंह के आने के पहले थाना के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद स​मर्थ सिंह से पूछताछ की गई। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी में लगी है। पत्नी ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ़्तारी से बचने के लिए समर्थ सिंह ने हर पैंतरा आजमाया। हालांकि कानून के आगे उसकी एक नहीं चली।