तबादला नीति-2026: एमपी में इन अधिकारियों- कर्मचारियों के ट्रांसफर तय, ई-ऑफिस से ऑनलाइन जारी होंगे आदेश

Transfer Policy 2026: कैबिनेट में बुधवार को मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला नीति- 2026 जारी कर दी। इसके अनुसार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों का ट्रांसफर तय है जिनका परफॉर्मेंस खराब है। प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादले होंगे। नीति में साफ कहा गया है कि प्रशासनिक आधार पर उन अफसरों- कर्मचारियों का तबादला पहले किया जा सकेगा जो बीते वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। यह अनिवार्य नहीं कि तीन वर्ष पूरे होने पर तबादला किया ही जाए। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़ अन्य विभागों में तीन वर्ष की अवधि को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए। तबादला आदेश ऑनलाइन एसीएस, पीएस, सचिव विभागाध्यक्ष के ई-ऑफिस से किए जाएंगे। 15 जून के बाद ई-ऑफिस से किए आदेश शून्य माने जाएंगे। आदेश के दो सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करना होगा।