ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह फरारी में क्या कर रहा! पिता का बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Husband Samarth Singh-भोपाल में फिल्म एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री और उलझती जा रही है। 12 मई को उनकी कोटरा में अपने ही घर में संदिग्ध मौत हो गई थी। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के बाद देशभर में बवाल मच गया है। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और सास भोपाल की रिटायर्ड जिला प्रधान न्यायाधीश एवं जिला उपभोक्ता फोरम बेंच की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगा हैं। ट्विशा के परिजनों का कहना है कि यह दहेज हत्या का केस है जबकि ससुरालवालों ने कहा है कि बहू ने आत्महत्या की है। इस बीच फरार आरोपी पति समर्थ सिंह पर पिता नवनिधि शर्मा ने संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि फरारी के दौरान भी आरोपी इस केस को प्रभावित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। समर्थ सिंह अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। वह पहले मध्यप्रदेश सरकार का कानूनी सलाहकार रह चुका है और इस नाते बने संबंधों को भुनाने का पूरा प्रयास कर रहा है।