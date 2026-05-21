MP Farmers Update: गेहूं खरीदी तारीख बढ़ी तो मंडियों में आई रौनक, जानिए आज के ताजा भाव

नीमच मंडी में गुरुवार शाम को न्यूनतम और अधिकतम भाव जारी हो गए हैं। गेहूं के भाव 2,530 से 2,955 तक रहे। सोयाबीन अधिकतम 7,221 के भाव में खरीदा गया। लहसुन के भाव में तेजी रही। यह 1,130 से 19,400 तक के भाव में बिका। एवरेज भाव 10300 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अश्वगंधा की बात करें तो अधिकतम भाव 19651 के भाव पर खरीदी गई। खसखस 71000 से 1 लाख 60 हजार के भाव पर खरीदी गई। कलौंजी 16,000 से 17,900, अजवाइन 12,800 रही। धनिया 11,600 से 13,600, सरसों 8,201 के भाव पर खरीदी गई। चना डॉलर अधिकम 7800 के भाव में खरीदी गई। जबकि देशी चने का भाव 2,001 से 5,825 रहा। मूंगफली 6,751 से 7,651, मक्का 1,925 के भाव पर बिका। प्याज का भाव 260 से 992 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंडी में लहसुन, पोस्ता, अश्वगंधा और कलौंजी के भाव मजबूत रहे, जबकि प्याज और मक्का में कमजोरी देखने को मिली। व्यापारियों के अनुसार औषधीय और मसाला फसलों की मांग बढ़ने से इनके दाम ऊंचे बने हुए हैं।