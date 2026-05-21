सरकारी नौकरी करने वाले ‘पति-पत्नी’ को बड़ी राहत, मोहन सरकार का फैसला

-जिन विभागों में ऑनलाइन सिस्टम लागू, वहां ऑनलाइन और जहां नहीं है वहां तबादले के लिए कर्मी ऑफलाइन आवेदन करेंगे।

-जिले के भीतर जिला संवर्ग, राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जिले के भीतर कलेक्टर के जरिए प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले होंगे।

-राज्य संवर्ग के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकरियों-कर्मचारियों का तबादला राज्य के अंदर भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग करेगा।

-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला विभागाध्यक्ष भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से करेंगे।

-गृह विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला गृह विभाग के गठित पुलिस स्थापना बोर्ड से और जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से करेंगे।