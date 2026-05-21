बहू मर गई, इन्हें पौधों की चिंता, वीडियो में बोलीं जज सास- एक रात गायब रही है ट्विशा

वीडियो में ट्विशा की सास गिरिबाला (Twisha Sharma mother in law) ट्विशा को जिद्दी लड़की कहती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जब उसकी प्रेग्नेंसी कंफर्म हुई तो वह खुद को पीटने लगी। उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा था कि वह ऐसे नहीं जी सकती। यही नहीं ट्विशा पर उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि वह एक रात गायब तक हुई है, वह कहां गई थी पता नहीं। यही नहीं वीडियो में वो कहती नजर आ रही हैं कि शादी से पहले वह घर मिलने तक आई थी। तब कहा था कि आजकल की लड़कियां अपना घोंसला देखने आ जाती हैं। गिरिबाला ने यह भी कहा कि लेकिन इस तरह घर आना उन्हें अच्छा लगा। इसमें कोई बुराई नहीं है।