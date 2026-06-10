सबसे पहले एमपी के इन जिलों में दस्तक देगा मानसून, जानें आपके शहर में कब मारेगा एंट्री

Monsoon 2026 in MP: मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज जारी हैं। कभी बारिश, आंधी का दौर चल रहा है, तो कहीं ओलावृष्टि या गरज-चमक की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के आसपास मानसूनी बारिश की दस्तक देने वाली कई मौसम प्रणालियों का सिस्टम कुछ कमजोर पड़ा है। जिससे गर्मी एक बार फिर परेशान कर सकती है। वहीं मानसून महाराष्ट्र पर है। जल्द ही छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानसूनी बारिश की एंट्री होगी। मानसून 2026 की खबर के इस ताजा अपडेट में जानें आपके किस दिन हिट कर सकता है Monsoon 2026: