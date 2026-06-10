‘ना रोने देंगे न हंसने…’ टि्वशा की ‘चैट्स’ असली या नकली ! मोबाइल का डेटा रिकवर, होगा खुलासा

Twisha Sharma Case: लैपटॉप-मोबाइल का डेटा रिकवर (Photo Source - Patrika)
Twisha Sharma Case Updates:एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों जेल में है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की जांच कई प्वाइंट्स में जाकर अटकी हुई है। अभी तक सीबीआई की जांच टीम का फोकस प्रेग्नेंसी की ओर था लेकिन अब सीबीआइ ट्विशा के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली इलेक्ट्रानिक डिवाइस का भी परीक्षण कर रही है।
बता दें कि इसमें टि्वशा के लैपटॉप से लेकर मोबाइल व अन्य दूसरे गजट शामिल है। जिनमें छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं, इसलिए चैट से लेकर तमाम डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।
सीबीआई की जांच टीम अब टि्वशा के गेजेट्स पर जोर देने में लगी है। मौत से पहले टि्वशा ने अपनी मां को जो मैसेज किए थे उनको लेकर जांच तेज हो गई। इस मामले में पहले बताया गय़ा था कि समर्थ ने अपने मोबाइल के सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे। जिसके बाद अब उनको रिकवर किया जा रहा है।
इस पूरे मामले में पता चला है कि क्राइम सीन से जो लिगेचर यानी फंदा जब्त किया था, उसकी कोई करवाई ही नहीं की गई। टि्वशा की मौत के मामले में अहम सबूत तो उठा लिया गया, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि यह वही फंदा था, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है।
अब माना जा रहा है कि इस बड़ी लापरवाही का फायदा सीधे-सीधे आरोपी पक्ष को मिल सकता है। जानबूझ कर ये लापरवाही की गई। टि्वशा के वकील अंकुर पांडेय का कहना है कि 'कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन का केस इसी पॉइंट पर धराशायी हो जाएगा। पुलिस ने खुद अपने केस की कब्र खोद दी है। इस एक चूक से पूरा केस पलट सकता है। आरोपी बरी हो सकते हैं। ये लापरवाही नहीं, अपराध है'।
नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। महज चंद माह बाद ही 12 मई 2026 की रात को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा अपने ससुराल के टेरेस पर फंदे से लटकी मिली थी। गिरिबाला और समर्थ सिंह रात को ही एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां ट्विशा को मृत घोषित कर दिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग