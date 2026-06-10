कार्डयिक अरेस्ट आने पर ‘5 मिनट’ के अंदर दें CPR, तभी बचेगी जान, भोपाल एम्स दे रहा ट्रेनिंग

विशेषज्ञों के अनुसार, अचानक होने वाले 70 से 72 प्रतिशत अधिक कार्डियक अरेस्ट के मामले अस्पताल के बाहर होते हैं, जहां सीपीआर देने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति निर्णायक भूमिका निभा सकता है। एम्स के अनुसार, कार्डियक अरेस्ट के बाद जीवित बचने की दर 5 प्रतिशत से भी कम होती है, जबकि पहले तीन मिनट में सीपीआर मिलने पर जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। अध्ययन के अनुसार, सीपीआर के बाद 32.5 प्रतिशत लोग जीवित अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जीवित घर जाने की दर केवल 8.8 प्रतिशत पाई गई है।