दामाद ने काटे सास के दोनों ‘पंजे’, फिर निकाली ‘पायल’, भोपाल में मिली डेडबॉडी

पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद की वजह से बदामी का बेटा रवि अलग रह रहा था और कई दिनों से घर नहीं आया था। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को बेटे से मिलने का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। जब बदामी बाई वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद 6 जून को बैरसिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिजनों ने शुरुआत से ही जसवंत सिंह पर शक जताया था। मृतका के पति पर्वत सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को जसवंत गुर्जर अपने साथ ले गया था। शिकायत के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में मामला गंभीरता से नहीं लिया।