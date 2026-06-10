कांग्रेस विधायक सड़क हादसे में घायल, सिर में आए टांके, भोपाल में धरने में शामिल होने जा रहे थे

पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह घायल हालत में विधायक विपिन जैन व पीएसओ को अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां उनका इलाज कराया। दुर्घटना में विपिन जैन को गंभीर चोटें आने की जानकारी मिली है, उन्हें टांके लगाए गए हैं। विधायक व पीएसओ दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक विधायक व पीएसओ की हालत स्थिर है और जल्द दोनों के स्वस्थ होने की उम्मीद है। हादसा कैसे हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना मिलते ही कांग्रेस के तमाम नेता उनका अस्पताल पहुंचे और विपिन जैन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।