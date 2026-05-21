‘मौत’ से पहले ट्विशा के ‘डांस’ का वीडियो Viral, खुल गई सास की पोल-पट्टी !

इस वीडियो के सामने आते ही लोग ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर आरोप लगा रहे है कि वे झूठी है। बता दें कि बीते दिनों गिरिबाला सिंह ने कहा था कि ट्विशा को ड्रग्स लेने की बीमारी है..उसको ड्रग्स नहीं मिलती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। साथ ही वो मानसिक रूप से बीमार भी है। बता दें कि ट्विशा की सास ने कई और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। लेकिन लेकिन वायरल वीडियो में ट्विशा को इस तरह सामान्य और खुशहाल देखकर लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सच क्या है? जो लड़की अपने पालतू डॉग और भगवान के भजनों में इतनी खुश थी, वह अचानक सुसाइड जैसा कदम कैसे उठा सकती है?