थाने में सुनवाई न हो तो ‘नो टेंशन’, अब QR स्कैन करते ही SP लेंगे सीधा एक्शन, बुरहानपुर ने की पहल

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी का कहना है कि, हमारा उद्देश्य इस तरह अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विश्वास पहुंचाना है कि, पुलिस उसकी सुरक्षा और न्याय के लिए हमेशा तत्पर है। कई बार नागरिक छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाते, पहुंचते भी है तो उनका समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। यह QR कोड प्रणाली पुलिसिंग को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाएगी और थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं सुधार लाएगी।