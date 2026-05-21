ऐसी दिखती थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरसों बाद एमपी के म्यूजियम में गुमनाम पड़ी मिली दुर्लभ तस्वीर

बता दें कि, ये खोज ' ज्ञान भारतम अभियान ' के तहत किए जा रहे आर्काइवल काम के दौरान की गई है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व आयुक्त मदनकुमार नागरगोजे, जो खुद दतिया कलेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने मौजूदा कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ म्यूजियम की अल्पज्ञात मराठा पेंटिंग्स पर चर्चा की थी। इसके बाद, अभिलेखागार विशेषज्ञ और 'ज्ञान भारतम' मिशन के नोडल अधिकारी नीलेश लोखंडे, पुरातत्वविद् वसीम खान और दतिया संग्रहालय के उप-निदेशक पी.सी. महोबिया द्वारा उस अवशेष की गहन जांच की गई। इसी चर्चा के बाद पेंटिंग्स को संरक्षण कार्यक्रम के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया और इस अनमोल धरोहर की पहचान की गई।