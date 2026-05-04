भक्ति की आड़ में श्रद्धालुओं के साथ बड़ा स्कैम, पीतांबरा पीठ के नाम पर चल रहा फर्जी ‘मिर्ची हवन’

Scam With Devotees :मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री पीतांबरा पीठ के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया और फर्जी मोबाइल एप्स के जरिए अनुष्ठान कराने वालों पर मंदिर प्रबंधन ने सख्त एक्शन लेने का फैसला लिया है। ठगों द्वारा श्रद्धालुओं को ऑनलाइन हवन और अनुष्ठान का झांसा देकर लाखों रूपए तक वसूले जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ की जा रही ठगी के मामले सामने आने के बाद अब मंदिर प्रबंधन की ओर से इसपर कड़ा रूख अपनाते हुए ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। साथ ही, मां पीताम्बरा के भक्तों से भी इस तरह के फर्जी हवन के जाल में फंसने से बचने की अपील की गई है।