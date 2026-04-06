सोनागिर के चंद्रप्रभु मंदिर से चांदी की प्रतिमा, सिंहासन और नकदी चोरी

सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के जैन मंदिर में जैन समुदाय की बड़ी आस्था बसी है। इसे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, जबकि पहला स्थान झारखंड स्थित समेद शिखर (शिखरजी) को प्राप्त है। चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर से चांदी की प्रतिमा, ङ्क्षसहासन और पद्मासन चोरी होने की घटना ने श्रद्धालुओं को गहरा आघात पहुंचाया है। यहां से चोरी गई प्रतिमा को पिछले वर्ष ही मंदिर में स्थापित किया गया था। मंदिर प्रबंधक संदीप कुमार जैन के अनुसार चोरी हुई चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 16 नवंबर 2025 को ग्वालियर के फूल बाग चौराहा पर आयोजित पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के दौरान हुई थी। प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा को सोनागिर लाकर मंदिर में स्थापित किया गया था। सोनागिर पहाड़ पर कुल 77 जैन मंदिर स्थित हैं, जिनमें मंदिर क्रमांक 57 चंद्रप्रभु भगवान का प्रमुख मंदिर है। मान्यता है कि यहां अब तक करीब 5.50 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जिससे इस तीर्थ का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। चोरी की घटना ने तीर्थ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में तीसरी बार हुई चोरी से जैन समाज में गहरी ङ्क्षचता व्याप्त है। श्रद्धालु जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर प्रतिमा की बरामदगी की मांग कर रहे हैं।