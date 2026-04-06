Rajasthan Accident: चित्तौड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, मां की मौत, पिता-पुत्री गंभीर

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन बुरी तरह पिचक गया। हादसे में पदम गुप्ता की पत्नी सोनिया (33) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पदम (35), सुमित (35) और 12 वर्षीय अंशिका गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पदम और उनकी बेटी अंशिका की हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया।