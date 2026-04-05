Deeg Hospital Video Viral: अस्पताल में साइकिल पर पत्नी को इमरजेंसी तक ले गया बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल

पीएमओ ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। यदि वह दोबारा आता है तो उससे बात कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं, डीग कोतवाली थाना अधिकारी राम नरेश मीणा ने कहा कि अस्पताल के बाहर से वाहन चोरी के मामले कम सामने आते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के कारण जाम की समस्या जरूर बनी रहती है। यह घटना अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधन की खामियों को उजागर करती है, जिन पर अब गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।