Deeg Hospital Video Viral: अस्पताल में साइकिल पर पत्नी को इमरजेंसी तक ले गया बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर। फोटो- पत्रिका
डीग। जिला अस्पताल से सामने आए एक वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को साइकिल पर बैठाकर सीधे इमरजेंसी वार्ड तक ले गया और इलाज के बाद उसी तरह वापस ले जाता नजर आया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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जानकारी के अनुसार, अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की कमी नहीं है, लेकिन वाहन चोरी के डर और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोग अपने दोपहिया वाहन वार्डों तक ले जाने लगे हैं। यही कारण है कि अस्पताल परिसर के भीतर बाइक, स्कूटी और साइकिल का प्रवेश अब आम बात बनता जा रहा है।
स्थानीय निवासी दिनेश ने बताया कि अस्पताल परिसर में पार्किंग की कोई व्यवस्थित सुविधा नहीं है। डॉक्टर, कर्मचारी और मरीजों के परिजनों को अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी करनी पड़ती हैं। ऐसे में चोरी के डर से लोग मौका मिलते ही वाहन अंदर तक ले जाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जब गार्ड मौजूद नहीं होता, तब यह स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरे मामले पर अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र फौजदार ने भी स्थिति को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो डीग अस्पताल का ही है और संबंधित बुजुर्ग अपनी पत्नी को दिखाने अक्सर आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन किसी अटेंडेंट को यह नहीं कह सकता कि वह मरीज को असुविधा में ले जाए। कई लोग तो मोटरसाइकिल तक अंदर ले आते हैं, जिन्हें रोकना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो जाता है।
पीएमओ ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। यदि वह दोबारा आता है तो उससे बात कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं, डीग कोतवाली थाना अधिकारी राम नरेश मीणा ने कहा कि अस्पताल के बाहर से वाहन चोरी के मामले कम सामने आते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के कारण जाम की समस्या जरूर बनी रहती है। यह घटना अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधन की खामियों को उजागर करती है, जिन पर अब गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
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