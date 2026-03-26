Jodhpur News : शहरवासियों को जल्द मिलेगी मल्टीलेवल पार्किंग की सौगात, एक साथ 450 कारें व 200 दुपहिया वाहन होंगे खड़े

जेडीए के परियोजना अभियंताओं का कहना है कि मल्टीलेवल पार्किंग भूतल व तीन मंजिला बनाई जा रही है। 85-90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आरसीसी का काम पूरा कर लिया गया है। जोधपुरी लुक देने के लिए बतौर एलीवेशन जोधपुर के पत्थर की जालियां लगाईं जा रही हैं। फ्लोरिंग व लाइट फिटिंग का काम चल रहा है। अभियंताओं को 30 जून तक काम पूरा होने की उम्मीद है। इस कार्य के लिए 27.64 करोड़ रुपए लागत आएगी।