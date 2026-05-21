रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर-जालोर दौरा, वंदे भारत में 8 नहीं 20 कोच होंगे, 48 हजार यात्रियों का इंतजार खत्म

यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन संचालित होती है। 17 मार्च से 21 मई तक कुल 65 दिनों में 56 दिन ट्रेन का संचालन होना था। 8 कोच में 572 सीटें और 20 कोच में 1440 सीटों की क्षमता है। यानी प्रतिदिन 868 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकती थीं। इस हिसाब से 56 दिनों में 48 हजार 608 यात्री अतिरिक्त सफर कर सकते थे। इसके बावजूद यात्रियों को वेटिंग या दूसरी ट्रेनों में सफर करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि रेलवे उद्घाटन का इंतजार करता रहा।