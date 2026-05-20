MNREGA Jodhpur: भीषण गर्मी के बीच बदल गया मनरेगा श्रमिकों का समय, प्रशासन ने जारी किए आदेश, जानें नई टाइमिंग

गांव में बने वीटीसी तक केतु मदा उच्च जलाशय से हर सप्ताह नियमित जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में ग्राम जेठूसिंह नगर की आबादी 958 है तथा कुल 66 केएल जल मांग के अनुसार 25 एलपीसीडी मानक से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा तेजसिंह अमानसिंह की ढाणी, जेठूसिंह नगर में जल जीवन मिशन के तहत स्थापित नलकूप भी सुचारू रूप से संचालित है। जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है तथा आमजन को बिना बाधा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।