Rajasthan Rail Network : एक-दो नहीं, राजस्थान को एक साथ मिलेंगी तीन ट्रेनों की सौगातें, जानें कब और कहाँ से चलेंगी? 

राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के इतिहास में इस शुक्रवार 22 मई को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के दौरे पर रेलवे की तीन बड़ी सौगात देंगे। रेलवे द्वारा तैयार किए गए फाइनल प्लान के मुताबिक, रेलमंत्री वैष्णव अपने इस दौरे में तीन अलग-अलग शहरों को कवर करेंगे और यात्रियों को लंबे समय से मांग में चल रही ट्रेन सेवाओं की लाइव सौगात देंगे। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद जोधपुर, जालोर, जैसलमेर और जयपुर के यात्रियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।