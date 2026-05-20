Jodhpur News : जोधपुर से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस आग का गोला बनी, सवारियों की बची जान, सामान हुआ खाक

प्रत्यक्षदर्शियाें के अनुसार मंगलवार रात करीब 10.50 बजे बस डीमार्ट के निकट पहुंची ही थी कि बस के आगे के हिस्से में अचानक लपटें उठनी लगी। ड्राइवर ने बस को तत्काल रोका और सवारियों को नीचे उतारना शुरू किया। आग ने विकराल रूप लिया, तब तक सवारियाें को नीचे उतार लिया गया था। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। इसकी सूचना दमकल को दी। तीन दकमलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बस अंदर से पूरी तरह जल गई। एसीपी बोरानाडा आनंदसिंह राजपुरोहित समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।