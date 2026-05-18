जोधपुर शहर में 21 मई को पानी सप्लाई रहेगी बंद, 22-23 और 24 मई का बना नया शेड्यूल

जोधपुर। भीषण गर्मी के बीच शहरवासियों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। ग्रीष्मकालीन जल भंडारण व्यवस्था और पेयजल तंत्र के रखरखाव को लेकर 21 मई को जोधपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग की ओर से शहर के फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और पाइप लाइनों की सफाई एवं आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते एक दिन के लिए पानी की सप्लाई प्रभावित होगी।