Weather Report 18 May: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, 4 जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड

Rajasthan Heatwave: जयपुर. राजस्थान में गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में 46.1 डिग्री, बीकानेर में 46.0 डिग्री, फतेहपुर में 45.5 डिग्री और कोटा में 45.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में भी पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।