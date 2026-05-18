18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

NEET Paper Leak : राजस्थान में भाजपा के गढ़ में होगा ‘हल्ला बोल’, कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने भाजपा और केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 21 मई को जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मांग करेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

May 18, 2026

NEET UG 2026 paper leak

गोविन्द सिंह डोटासरा। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (नीट-यूजी 2026) का पेपर लीक होने तथा इसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं की कथित संलिप्तता सामने आने के विरोध में 21 मई को जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने सोमवार को बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

केन्द्र सरकार और एनटीए जिम्मेदार

चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके लिए केन्द्र सरकार और एनटीए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट-2026 के पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने नीट-2025 का पेपर भी खरीदकर लीक करवाया था और नीट-2024 का पेपर भी लीक हुआ था। इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने एनटीए के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इससे यह साबित होता है कि केन्द्र सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

परीक्षाएं निरस्त होने की लंबी सूची

चतुर्वेदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने और परीक्षाएं निरस्त होने की लंबी सूची है, लेकिन भाजपा सरकार ने किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने नीट-2026 का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बावजूद मामले को लंबे समय तक दबाए रखा और पुलिस ने प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की। यह लाखों छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात के समान है।

केन्द्र सरकार विफल

उन्होंने कहा कि लगातार नीट परीक्षा के पेपर लीक होने से रोकने में केन्द्र सरकार विफल रही है और जिम्मेदारों को बचाने का काम कर रही है। इसी के विरोध में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तथा एनटीए को भंग करने की मांग को लेकर डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस 21 मई को पूर्वाह्न 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव करेगी। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में एकत्रित होंगे। वहां से जुलूस के रूप में शहीद स्मारक होते हुए भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu Accident: ड्यूटी निभाते-निभाते चली गई कॉन्स्टेबल की जान, बदमाशों का पीछा करते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा
झुंझुनू
Jhunjhunu Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 04:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / NEET Paper Leak : राजस्थान में भाजपा के गढ़ में होगा ‘हल्ला बोल’, कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों के​ लिए 2 दिन के वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, सरकार ले सकती है बड़े फैसले

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

राजस्थान में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां हुई कम, जानिए अब किस तारीख से खुलेंगे स्कूल?

Summer Vacation 2026
शिक्षा

Rajasthan Politics : 'आपका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है', टीकाराम जूली से बोले राज्यपाल हरिभाऊ, जानें फिर क्या हुआ?

Haribhau Bagde Witty Remark On Tikaram Jully Rajasthan Assembly Logo Launch
जयपुर

संपादकीय : साइकिल सवारी- ईंधन के साथ सेहत की भी फिक्र

No Cycle to work culture in India
ओपिनियन

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन, 13 द्वारों को मिले ऐतिहासिक नाम

Rajasthan Assembly
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.