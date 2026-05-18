NEET Paper Leak : राजस्थान में भाजपा के गढ़ में होगा ‘हल्ला बोल’, कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके लिए केन्द्र सरकार और एनटीए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट-2026 के पेपर लीक मामले में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने नीट-2025 का पेपर भी खरीदकर लीक करवाया था और नीट-2024 का पेपर भी लीक हुआ था। इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने एनटीए के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इससे यह साबित होता है कि केन्द्र सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।