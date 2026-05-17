Jhunjhunu Accident: ड्यूटी निभाते-निभाते चली गई कॉन्स्टेबल की जान, बदमाशों का पीछा करते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार तड़के बदमाशों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक कॉन्स्टेबल की मौत हो गई, जबकि थानाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से थार गाड़ी में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है।