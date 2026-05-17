17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu Accident: ड्यूटी निभाते-निभाते चली गई कॉन्स्टेबल की जान, बदमाशों का पीछा करते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा

Police Accident: झुंझुनू में बदमाशों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, हादसे में एक कॉन्स्टेबल की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है, जबकि घायल थानाधिकारी का उपचार जारी है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

May 17, 2026

Jhunjhunu Accident

एआई तस्वीर

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार तड़के बदमाशों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक कॉन्स्टेबल की मौत हो गई, जबकि थानाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से थार गाड़ी में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है।

बदमाशों का पीछा कर रही थी पुलिस

पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि घटना रविवार सुबह करीब पांच बजे की है। सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने तड़के करीब तीन बजे से नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक थार गाड़ी नाकाबंदी तोड़कर तेज रफ्तार में निकल गई। दादिया थाना पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत नवलगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद नवलगढ़ थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया।

पेड़ से टकराई गाड़ी

पुलिस के अनुसार पीछा करने के दौरान थार सवार बदमाशों ने अचानक गाड़ी को मोड़कर कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ा दिया। इसी दौरान पुलिस वाहन को मोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना तेज था कि गाड़ी के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा और उसमें सवार थानाधिकारी अजय सिंह तथा चालक कॉन्स्टेबल भींवाराम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों घायलों को तुरंत नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद कॉन्स्टेबल भींवाराम मेघवाल की हालत गंभीर होने पर उसे सीकर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं थानाधिकारी अजय सिंह का नवलगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

घटना के बाद पुजारी की ढाणी के ग्रामीण सक्रिय हो गए और पीछा कर थार में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि थार गाड़ी से बीयर के केन भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime: पुलिस ने भेजा बोगस ग्राहक, तीन लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं, होटल में मच गया हड़कंप
बांसवाड़ा
Banswara Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu Accident: ड्यूटी निभाते-निभाते चली गई कॉन्स्टेबल की जान, बदमाशों का पीछा करते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कर्ज में डूबे युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लिखा- शेयर बाजार में ठगा गया हूं, घर-जमीन तक बिक गए

jhunjhunu Suicide
झुंझुनू

Petrol-Diesel Price: राजस्थान के इस जिले में सीकर-जयपुर से भी महंगा पेट्रोल, पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए ज्यादा है कीमत

Petrol-Deiseal Price Difference
झुंझुनू

ये है राजस्थान के ‘अफसरों वाले गांव’, हर घर में मिलेगा एक ऑफिसर, कई RAS, IAS-IPS, डॉक्टर-इंजीनियर यहां से

Officer Village Of Rajasthan
झुंझुनू

Rajasthan: फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में विदेशी महिला से की अभद्रता, शेखावटी का कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार

Foreign Tourist Misbehavior
झुंझुनू

Aaj Ka Mausam: आज 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में हुई बारिश

Rajasthan Weather Update
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.