Rajasthan: फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में विदेशी महिला से की अभद्रता, शेखावटी का कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार

रूसी महिला के साथ अभद्रता (फोटो-सोशल मीडिया)
झुंझुनूं। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ एक युवक को भारी पड़ गई। हरियाणा के नारनौल शहर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार कर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में राजस्थान के बुहाना निवासी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार घटना 7 मई की बताई जा रही है। उस दिन नारनौल के रघुनाथपुरा क्षेत्र स्थित बालाजी मंदिर परिसर में रूस से आए पर्यटकों का एक दल दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान बुहाना निवासी सचिन, जो सोशल मीडिया पर खुद को कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बताता है, वहां मौजूद था। आरोप है कि उसने एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार किया और बातचीत के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
बताया जा रहा है कि युवक ने महिला का हाथ पकड़कर उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में दिखाई गई हरकतों को लेकर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई।
विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने वीडियो हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वीडियो कई लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका था और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैल चुका था। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की गई।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वीडियो महिला की अनुमति के बिना बनाया गया था। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की हरकत किसी की निजता का उल्लंघन करने के साथ-साथ महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है।
शिकायत के आधार पर नारनौल पुलिस ने 13 मई को मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट और वीडियो की भी जांच की गई। इसके बाद गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66E और बीएनएस की धारा 75, 296 और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
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