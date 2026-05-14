Rajasthan: फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में विदेशी महिला से की अभद्रता, शेखावटी का कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार

झुंझुनूं। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ एक युवक को भारी पड़ गई। हरियाणा के नारनौल शहर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार कर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में राजस्थान के बुहाना निवासी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।