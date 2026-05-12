Rajasthan : वाहनों में तोड़फोड़ कर बारातियों से की मारपीट, कार फूंकी, पुलिस पहरे में दुल्हन की विदाई

गिरधरपुरा शाहपुरा निवासी नाथूराम मेघवाल पुत्र नारायणाराम मेघवाल की तरफ से रिपोर्ट दी है कि वह रविवार रात करीब 10 बजे अपने घर में आराम कर रहा था। उसके पास पत्नी, पुत्रवधू व बच्चे भी बैठे थे। उसी समय घर के सामने लोहे की गाटर लगी 3-4 कैम्पर गाड़ियां आकर रुकी। रूकते ही गाड़ियों में से विक्की मीणा, मंजीत सिंह चिराना, धर्मवीर बारवा, हरिंद्र सिंह उर्फ नारू, अजय उर्फ अजू सैनी, कमलेश कुमार ग्रुप 2500, संदीप उर्फ बचिया, विकास उर्फ बाजी, अशोक पंवार, चेतन शर्मा, लक्की झाझड़, अज्जू शेखावत केडी ग्रुप, उमेश जाखड़, नरेश ढेला, नरेश सैनी, मनीष स्वामी, सहित अन्य 5-10 लोग उतरते ही प्रार्थी, पुत्रवधू, बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे, नाथूराम के सिर पर पिस्टल तान दी। उसकी पुत्रवधु व पत्नी से बदसलुकी की।