ऑपरेशन सिंदूर के इकलौते वायुयोद्धा शहीद: सुरेंद्र मोगा की कहानी हर भारतीय को करेगी भावुक

शहीद की पत्नी सीमा देवी आज भी उनकी यादों के सहारे जीवन जी रही हैं। बीए-बीएड शिक्षित सीमा नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। दो बच्चों वृतिका (कक्षा 7) और दक्ष (कक्षा 3) की पढ़ाई के लिए वे सीकर में रहकर संघर्ष कर रही हैं, साथ ही गांव में सास नानू देवी की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। तीन बहनों के इकलौते भाई सुरेंद्र ने हमेशा परिवार और देश दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई।