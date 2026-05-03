स्टेट हाईवे-37 पर बड़ा एक्शन: 188 अतिक्रमण हटेंगे, सरकारी दफ्तर भी दायरे में, प्रशासन ने जारी किया नोटिस

गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं)। राजस्व ग्राम टोडी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तय हो गई है। डी.बी. सिविल रिट संख्या 15189/2019 (सुरेन्द्र कुमार बनाम सुभाषचन्द्र) में 18 मार्च 2026 को दिए गए फैसले के अनुसार स्टेट हाईवे-37 के दोनों ओर चिन्हित 188 कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अदालत ने 80 फीट चौड़ी सड़क के साथ दोनों तरफ 25-25 फीट भूमि खाली रखने के निर्देश दिए हैं।