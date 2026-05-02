रिटायरमेंट की अनोखी कहानीः कई महीनों तक सस्पेंड रहे, लड़ते रहे उसूलों की जंग, एक घंटे पहले इस तरह लौटा सम्मान

Rajasthan High Court Decision: राजस्थान में रिटायरमेंट की एक अनोखी कहानी सामने आई है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी को रिटायरमेंट से सिर्फ एक घंटा पहले ना सिर्फ उनका खोया हुआ सम्मान और इज्जत वापस मिली बल्कि विभाग को फटकार भी लगी। मामला झुंझुनूं जिले में प्रांरभिक शिक्षा विभाग में डीईओ अधिकारी से जुड़ा हुआ है। उनको शिक्षा विभाग ने 11 महीने तक सस्पेंड रखा, विभाग के आदेश के खिलाफ वे हाईकोर्ट पहुंचे। वहां उनका न्याय मिला वह भी रिटायरमेंट से सिर्फ एक घंटा पहले। उनके बहाली आदेश हुए और साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट ने फटकार अलग से लगाई। पूरा मामला बेहद ही रोचक है।