Jhunjhunu News: जिला अस्पताल से 12 लाख के इंजेक्शन चोरी, डायलिसिस कर्मी गिरफ्तार, यूपीआई से बंटे थे पैसे

गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2026 को नवलगढ़ जिला अस्पताल से ह्यूमिन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच के बाद अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कुल 323 इंजेक्शन गायब पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है। इसके बाद 5 अप्रैल को अस्पताल के पीएमओ डॉ. महेंद्र सबलानिया ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया।