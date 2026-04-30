30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Police Action: वीडियो वायरल… हरकत में आई पुलिस, सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले कांस्टेबल पर गिरी गाज

Jhunjhunu Constable Suspend: झुंझुनूं शहर में वर्दी की साख को ठेस पहुंचाने वाले मामले में कांस्टेबल निर्मल को निलंबित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Apr 30, 2026

Jhunjhunu constable suspend

कांस्टेबल निर्मल। फोटो: पत्रिका

Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर में वर्दी की साख को ठेस पहुंचाने वाले मामले में कांस्टेबल निर्मल को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी कांस्टेबल ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर शराब के नशे में हुड़दंग मचाया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को एसपी कावेंद्रसिंह सागर ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया।

बता दें कि झुंझुनूं शहर के रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर मंगलवार को एक पुलिसकर्मी के तमाशा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में निर्मल नाम का पुलिसकर्मी बीच सड़क पर अजीब हरकतें करता नजर आ रहा था। वह कभी वाहनों को रुकवाता है तो कभी वाहन चालकों के सामने हाथ जोड़ता और उनके पैर पड़ता दिखाई दिया था है।

प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार काफी देर तक पुलिसकर्मी सड़क पर इधर-उधर लहराता रहा। जिससे वहां यातायात भी प्रभावित हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दौरान उसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने शराब का सेवन कर रखा था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन, अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल निर्मल को निलंबित कर दिया है।

युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच छीना-झपटी मामले में जांच शुरू

इधर, सदर थानाक्षेत्र में मुख्य सड़क के पास शराब ठेके के नजदीक युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई बहसबाजी व छीना-झपटी के मामले में भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी गोपालसिंह ढाका को सौंपी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया युवक शराब के नशे में थे और उनके पास गार्डर लगी गाड़ी थी, जिसका चालान किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि युवकों ने जानबूझकर वीडियो बनाकर वायरल किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये है मामला

झुंझुनूं के सदर थानाक्षेत्र में सड़क पर कुछ युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच बहसबाजी व छीना झपटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो सोमवार रात का था। वीडियो में युवक आरोप लगा रहे है कि पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट कर रहे है। वहीं, एक पुलिसकर्मी यह कहते सुनाई दे रहा है कि युवक शराब पीए हुए है। दूसरी ओर युवक यह कहते सुनाई दे रहे है कि वे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी उनसे हजार रुपए की मांगते हुए मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान काफी देर तक बहसबाजी और छीनाझपटी होती नजर आती है। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद है और पास में ही पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 100 करोड़ की लागत से बदलेगी राजस्थान की इस नदी की सूरत, 6 नए एनिकट भी बनेंगे
अलवर
Ruparel River Revival

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Police Action: वीडियो वायरल… हरकत में आई पुलिस, सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले कांस्टेबल पर गिरी गाज

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: बाइक-ट्रक भिड़ंत में सरकारी अध्यापक और पत्नी की दर्दनाक मौत, मां से मिलने जा रहे थे

झुंझुनू

Jhunjhunu : सड़क पर पुलिसकर्मी का ड्रामा, राहगीरों के सामने हाथ जोड़कर पैर छूता नजर आया, रोडवेज बस से बाल-बाल बचा

Rajasthan police news
झुंझुनू

Jhunjhunu: पिकअप-कार भिड़ंत के बाद सड़क पर बवाल, जमकर चले लात-घूंसे; बीच-बचाव करने वालों से भी मारपीट

Jhunjhunu News
झुंझुनू

Jhunjhunu News: सोनोग्राफी के लिए भटक रहे मरीज, बीडीके अस्पताल में एक महीने से जांच बंद

bdk hospital
झुंझुनू

Rajasthan Accident: राजस्थान के झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, जागरण से लौट रहे 3 दोस्तों की मौत

Jhunjhunu Road Accident
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.