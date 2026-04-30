Rajasthan Police Action: वीडियो वायरल… हरकत में आई पुलिस, सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले कांस्टेबल पर गिरी गाज

झुंझुनूं के सदर थानाक्षेत्र में सड़क पर कुछ युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच बहसबाजी व छीना झपटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो सोमवार रात का था। वीडियो में युवक आरोप लगा रहे है कि पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट कर रहे है। वहीं, एक पुलिसकर्मी यह कहते सुनाई दे रहा है कि युवक शराब पीए हुए है। दूसरी ओर युवक यह कहते सुनाई दे रहे है कि वे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी उनसे हजार रुपए की मांगते हुए मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान काफी देर तक बहसबाजी और छीनाझपटी होती नजर आती है। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद है और पास में ही पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है।