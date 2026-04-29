Jhunjhunu: पिकअप-कार भिड़ंत के बाद सड़क पर बवाल, जमकर चले लात-घूंसे; बीच-बचाव करने वालों से भी मारपीट

झुंझुनूं। झुंझुनूं-बगड़ रोड स्थित मठ स्टैंड के पास पिकअप और कार की टक्कर के बाद सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। कार सवार और पिकअप चालक आपस में लात-घूंसे से एक-दूसरे से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी हाथापाई की गई। घटना के दौरान कार सवारों के साथ आई महिलाएं उन्हें रोकने का प्रयास करती नजर आईं, लेकिन झगड़ा बढ़ता ही गया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो अब सामने आए हैं, जो दो दिन पुराने बताए जा रहे हैं।