शेखावाटी समाचार: शुंग से प्रतिहार काल तक बसावट के मिले साक्ष्य, खुदाई में मिले प्राचीन बस्ती के सबूत

रीढ़ का टीला एक बहु-स्तरीय और बहु-आयामी पुरातात्विक स्थल के रूप में उभरकर सामने आता है, जहां शुंग–कुषाण कालीन प्रारम्भिक बसावट से लेकर गुर्जर-प्रतिहार कालीन विकसित मंदिर स्थापत्य तक की निरंतर सांस्कृतिक परंपरा विद्यमान है। यह स्थल न केवल स्थानीय इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजस्थान और उत्तर भारत के व्यापक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।