उज्ज्वला उपभोक्ताओं को झटका, अब चार सिलेंडरों पर ही मिलेगी सब्सिडी, झुंझुनूं के 1.58 लाख से अधिक परिवार होंगे प्रभावित

Ujjwala Yojana Subsidy Cut : झुंझुनूं। बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। अब उपभोक्ताओं को वर्षभर में केवल चार सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले नौ सिलेंडरों तक यह सुविधा उपलब्ध थी। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है। ऐसे में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटने से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित होना तय माना जा रहा है।