आरटीओ में बड़ा बदलाव: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो जाएगा आसान

आरटीओ प्रशासन के अनुसार, यह कदम आम नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को कम करने और कार्यों में अनावश्यक देरी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि सूचना सहायकों की दखलअंदाजी के कारण प्रक्रिया जटिल हो रही थी और पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे थे।