जैसलमेर हादसे के बाद बस बॉडी निर्माण मानकों की जांच शुरू

जांच में सामने आया कि बस की बॉडी निर्धारित आकार से अधिक थी और आपातकालीन द्वार के आगे सीट लगाकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। राज्य सरकार ने घटना की तकनीकी जांच के लिए स्वतंत्र संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, पुणे को भी आमंत्रित किया है। संस्था की टीम जैसलमेर का दौरा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान जारी है, जिसमें अब तक 162 बसें जब्त की जा चुकी हैं। परिवहन विभाग ने सभी बस परिवहन संघों से अपील की है कि वे जांच और सुधार अभियान में पूर्ण सहयोग करें तथा बसों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव सुनिश्चित करने के बाद ही संचालन करें।