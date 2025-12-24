मध्य एशिया और यूरोप के बर्फीले क्षेत्र से भोजन की तलाश खींच लाई

उन्होंने बताया कि ये स्पेन, दक्षिण यूरोप, तिब्बत, मंगोलिया और कजाकिस्तान से उडकऱ यहां पहुंचते हैं। इस समय उन देशों में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाने से गिद्धों के सामने भोजन की चुनौती पेश आती है। गौरतलब है कि देगराय ओरण क्षेत्र में बहुतायत में पशुधन है। इनमें प्राकृतिक रूप से मरने वाले जानवरों के शव इन गिद्धों के लिए भोजन का बड़ा स्रोत है। खेजड़ी और कुमठ के ऊंचे पेड़ उनके सुरक्षित विश्राम के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।